Nikola Jokić kritikovao saigrača posle meča sa Klipersima: Ako se ovako ponaša, ne treba da igra košarku

Nikola Jokić, košarkaš Denvera, oštro je kritikovao partiju svog saigrača Majkla Portera Džuniora na konferenciji za medije posle pobede Nagetsa protiv Los Anđeles Klipersa (112:110) u prvom meču plej-ofa NBA lige.

Porter Džunior, koji ima maksimalan ugovor sa Denverom, u duelu sa Klipersima postigao je tri poena i dodao četiri skoka. Na pitanje novinara da prokomentariše učinak svog saigrača Jokić je bio neubičajeno kritičan. Nikola Jokić asked what he can do to help Michael (Porter Jr.) stay engaged: “If you’re not going to be engaged right now, then you’re not supposed to be playing this sport.” He then said every game is different. pic.twitter.com/diHwS3LaqC — MrBuckBuck