Mondo nasledio Đokovića: Novak uručio Laureus nagradu Duplantisu

Švedski atletičar Armand Duplantis, koji je postavljao svetski rekord u skoku motkom u 11 navrata, proglašen je za najboljeg sportistu sveta i dobio je nagradu Laureus na svečanosti u Madridu.

Prošle godine je ovo laskavo priznanje otišlo u ruke najproslavljenijeg tenisera u istoriji „belog sporta“ Novaka Đokovića, a Srbin je osvajao Laureus u pet navrata. 🏆 Mondo Duplantis is the Laureus World Sportsman of the Year #Laureus25 pic.twitter.com/MZp1q2q5Dg — Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025 U Duplantisovoj konkurenciji bili su španski teniser Karlos Alkaraz, francuski plivač i svetski rekorder u dve discipline Leon Maršan, slovenački biciklista Tadej