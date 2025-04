Moj K***c je veći od tvog: Nba zvezda žestoko kažnjena zbog vulgarnosti na utakmici! (video)

Zvezda Minesota Timbervulvsa mora da plati 50.000 dolara zbog nepristojne izjave upućene publici! Košarkaš Entoni Edvards, član tima Minesota Timbervulvsi, kažnjen je od strane NBA lige sa čak 50.000 dolara zbog nesportskog ponašanja tokom plej-of utakmice protiv Los Anđeles Lejkersa.

Iako je briljirao sa 22 poena, 8 skokova i 9 asistencija u prvom meču prve runde Zapadne konferencije, Edvards je nakon utakmice šokirao sve prisutne kada je uzviknuo publici u Kaliforniji: „Moj k*** je veći od tvog!“. Ovaj vulgarnost nije ostala bez posledica – NBA liga je promptno reagovala i izrekla kaznu, a snimak incidenta se ubrzano širi društvenim mrežama: Shams: NBA fines Anthony Edwards $50K for directing profane language toward crowd on Saturday.