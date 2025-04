Kad NBA zakuca na vrata, ili šta to rade “Evropljani”?

U teoriji je sve baš kako treba. Vrh evropske košarke se sastaje da nam pokaže put i da svom bogatijem i dokazano sposobnijem rođaku sa druge strane okeana predoči konkretne vidove za saradnju. Ali u praksi, posle (bez ironije) istorijskog sastanka, CEO Evrolige nam kaže da nam zapravo NBA u Evropi ne treba?!

This article is available in English *** Nije lako da se piše o nečemu o čemu nije pametno pisati. Ali pošto me je već Raša Nesterović pomenuo u svojoj fenomenalnoj i nikad ovako ispričanoj priči, a Veljko mi predložio da napišem tekst na temu „Evropske NBA”, bar onoliko koliko mogu, odazvao sam se. Srećom, tema je toliko široka (što bi se reklo sportskim žargonom – „širok je teren”), tako da uvek mogu da se vratim na svoju omiljenu, a sada apsolutno aktuelnu temu,