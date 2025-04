Adelman: Klipersi nas osramotili (video)

„Dešava se, bio sam na obe strane toga i sutra nas očekuje nova utakmica”

Trener Denvera Dejvid Adelman nije birao reči posle ubedljivog poraza od Los Anđeles klipersa u trećem meču plej-ofa 83:117. - Dozvolili smo lake poene Zubcu, nismo reagovali na Hardena i tražili svoj način u odbrani. Nismo bili fizički na dobrom nivou i to nikada ne izađe na dobro. Izgurali su nas sa svojih mesta i nismo na to odgovorili. Opet će sutra biti tako i ne smemo da dozvolimo da nam se to ponovo dogodi. Dobili smo šta smo zaslužili. Moramo da se