Opština neguje sportski duh! Čukarica postaje simbol sporta, mladosti i zajedništva!

Proteklim mesecima, op[tina Čukarica je bila u fokusu sportske javnosti i to s razlogom.

Od Zimskog turnira Čukarica pa od međunarodnog prvenstva za mlade, preko velikog borilačkog turnira, do manifestacija koje čuvaju sećanje i vrednosti sve je bilo u znaku sporta, zajedništva i vere u mlade. Od 10. do 12. aprila, Čukarica je bila domaćin i podrška održavanju Svetskog prvenstva za mlade - BEST 2025, koje je okupilo više od 1000 sportista iz celog sveta. Takmičenja su se održavala u futsalu, košarci, odbojci, rukometu, tenisu i stonom tenisu, na više