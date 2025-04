Katastrofa Đokovića u Madridu i debakl kakav ne pamtimo, očajni Novak maltene sam sebe izbacio

Novak Đoković, srpski teniser, poražen je u drugom kolu turnira u Madridu od Matea Arnaldija sa 2:0, po setovima 6:3, 6:4.

Kada bismo u tri reči morali da opišemo poraz srpskog tenisera, one bi bile – loše, očajno, nepotrebno. Nije toliko problem u prve dve, s obzirom na to da dođe i najboljima loš dan, koliko u trećoj – Đoković je imao nedopustivo veliki broj neiznuđenih grešaka. Ako uzmemo u obzir da je Arnaldi u čitavom meču osvojio 67 poena, od čega je 32 došlo kao posledica neiznuđenih Novakovih grešaka, dolazimo do toga da je Đoković rivalu bukvalno poklonio skoro polovinu