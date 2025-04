Inter porazom od Rome pružio Napoliju prvo mesto „na tacni“

Inter je na "Đuzepe Meaci" izgubio od Rome u 34. kolu Serije A i tako prepustio pol poziciju Napoliju u borbi za titulu.

Bledu partiju pružila je ekipa Simonea Inzagija koja će se već sredinom naredne nedelje boriti i za finale Lige šampiona protiv Barselone. U prvom poluvremenu malo je reći da je Roma bila bolji rival. Potpuno zasluženo je „Vučica“ povela u 22. minutu posle uspavanosti odbrane „Neroazura“. Šomurodov je dodao do Sulea koji je matirao Zomera. To nije bilo sve. Roma je imala 1:0, a do kraja prvog poluvremena sasvim legitimno bi bilo da je rezultat glasio i 3:0. Roma je