Niko nije takav lider kao on: Turčin u superlativu o Srbinu!

Brutalno iskren! Košarkaši Fenerbahčea prvi su obezbedili plasman na Fajnal-for Evrolige, pošto su u četvrtfinalu sa 3-0 eliminisali Pariz.

U trećoj utakmici slavili su nakon produžetka rezultatom 98:88, a junak meča bio je Tarik Biberović Ipak, on ističe da je ovo ponajveća zasluga Marka Gudurića, srpskog košarkaša „Sedam godina sam ovde i jako mi je žao što niko nije video šta je Marko uradio za ovaj tim. Niko zapravo nije takav lider, kao što je on. Stigli smo do ovde zahvaljujući njemu jer nas je on održao na okupu u najtežim momentima za ovu ekipu. On je neverovatan lider, ali se to često ne vidi