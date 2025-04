Ogroman problem, liga šampiona zavisi od ovoga: Povreda jednog od najboljih na svetu!

Dembele upitan za revanš protiv Arsenala zbog povrede mišića Paris Sen Žermen nosi prednost od 1:0 iz prve utakmice polufinala Lige šampiona protiv Arsenala, zahvaljujući ranom golu Usmana Dembelea.

Ipak, francuski krilni fudbaler možda neće biti na raspolaganju za revanš meč u Londonu, nakon što je zbog povrede napustio teren u 70. minutu. Kako javlja Fabris Hokins s sa RMC Sporta prempso, u pitanju je problem sa zadnjom ložom, a stanje povrede biće pomno praćeno narednih dana. 🚨🇫🇷 Ousmane Dembélé on his injury: “I felt a little something, but it’s okay. It’s going to be fine!”. pic.twitter.com/pJ0LpdKm6s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2025