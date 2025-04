Start iz snova za Jokića i saigrače: Klipersi ne znaju šta ih je snašlo

Možda i presudan meč serije se igra ove večeri u Koloradu, Nagetsi i Klipersi igraju peti put u seriji, a sve to možete pratiti uz Nova.rs Jedna od napetijih serija ove sezone ulazi u završnicu, pa će Srbija za dve ili tri utakmice saznati ko će je predstavljati u nastavaku Nikola Jokić ili Bogdan Bogdanović.

Već je stigao do 13 poena Rasel Vestbruk. Pogodio je drugu trojku zaredom i provocirao klupu Klipersa. Jedva je dočekao. Odlična tri napada zaredom koji rešavaju Bogdanović i Zubac. Dva puta je hrvatski centar položio na samom obruču, a jednom je Bogdanović pogodio trojku. Iznudio je Srbin faul u napadu, a onda stigao do dva slobodna bacanja. Pogodio je oba. Arbitri mu nisu sudili faul, a skočio je i Zubac sa klupe iz istog razloga. 🪡 THE DIME 🚀 THE SLAM