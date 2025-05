„Grobari“ izvređali Vučića, orila se Arena tokom meča Partizana VIDEO

Navijači Partizana vređali su Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, tokom utakmice protiv Mege u 30. kolu ABA lige.

Partizan je dočekao Megu u 30. kolu ABA lige, a tokom prvog poluvremena mogle su se čuti uvrede upućene Aleksandru Vučiću, predsedniku Srbije. „Vučiću p***“, vikali su navijači Partizana u jednom momentu. Uverite se i sami. pic.twitter.com/BHbvrQ47H1 — Ricardo Kaka (@rikardons) May 4, 2025 „Ko ne skače, taj je ćaci“, takođe je grmelo u Areni tokom pauza. Poslušajte i sami kako je to izgledalo. pic.twitter.com/6MDldJUVRL — Ricardo Kaka (@rikardons) May 4, 2025