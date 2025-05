Čovek sa druge planete: Jokić protiv Oklahome uradio nešto što niko do sada nije učinio

Koašrkaši Denvera poveli su protiv Oklahome u polufinalnoj seriji Zapada.

Oni su noćas trijumfom od 121:119 napravili brejk i sada mnogo rasterećenije ulaze u drugu utakmicu. Do pobede ih je predvodio srpski internacionalac Nikola Jokić koji je imao učinak od 42 poena, 22 skoka i šest skokova. On je imao impresivan učinak koji ga je u potpunosti izdvojio od drugih košarkaša na svetu. Prema portalu „StatMuse“ niko do sada nije odigrao utakmicu u plej-ofu najkvalitetnije košarkaške lige na svetu sa učinkom: 40+ poena, 20+ skokova, 5+