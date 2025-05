Šampion Evrope kompletirao učesnike fajnal-fora: Panatinaikos nije propustio priliku da slavi pred svojim navijačima

Košarkaši Panatinaikosa su poslednji učesnici fajnal-fora Evrolige.

Atinjani su na svom terenu u petom meču četvrtfinala plej-ofa elitnog klupskog takmičenja slavili sa 75:67 (18:10, 23:20, 12:16, 22:21) protiv Efesa i tako su zadržali šansu da odbrane tron. Panatinaikos je u prvom poluvremenu napravio neverovatnu seriju od 12:10, do 34:12, ali nije tada sve bilo odlučeno. Not sure if we’ve seen this before… 22-2 run in a game 5 pic.twitter.com/qWT7iCsqCP — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2025 Tih 22:2, ipak, nisu