Olga Danilović krenula iz minusa, pa stigla do druge runde u Rimu: Pobeda, uz serijal brejkova

Olga Danilović igraće drugo kolo Mastersa u Rimu, jer je poslednjim atomima snage našla način da izađe na kraj sa Katerinom Siniakovom - 2:1 (3:6, 6:4, 6:3).

Iako je meč trajao dva i po sata, a rivalka bolje ušla u duel. Posle prvog seta, srpska teniserka je bila u minusu, jer je napravila brejk manje od svoje stare poznanice iz Češke. Rivalka Beograđanke vodila je sve vreme, a poslednji pokušaj 33. reketa sveta da je prestigne bilo je na 3:3.