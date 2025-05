Loše vesti za Golden Stejt: Kari se povredio, može da propusti čak tri utakmice u plej-ofu

Stef Kari, košarkaš Golden Stejt Voriorsa, mogao bi da propusti čak tri utakmice plej-ofa NBA lige zbog povrede tetive.

Nije određen tačan datum povratka Stefa Karija na teren jer se još uvek ne zna koliko će mu biti potrebno za oporavak, preneo je Šems Šaranija. Kari nikada nije imao ovakvu povredu, pa zbog toga treba još sačekati kako bi se utvrdilo kada će se vratiti na teren. Golden Stejt Voriorsi pobedili su Minesotu Timbervulvse rezultatom 99:88 u gostima. Međutim, videćemo kakvi će biti bez najboljeg igrača. The Warriors expect Stephen Curry to miss at least one week with the