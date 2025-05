Utakmica sezone Alekse Avramovića, zablistao u plej-ofu i vodio CSKA do velike pobede

Košarkaši CSKA Moskve pobedili su Uniks na svom terenu rezultatom 95:87, u okviru druge utakmice polufinala plej-ofa VTB lige.

CSKA je tako poveo 2-0 u seriji i sada je blizu plasmana u finale. Uniks je bio bolji u prvoj deonici, koju je dobio sa 20:28, ali je CSKA već do poluvremena stigao na četiri poena minusa – 41:45. Do preokreta je došlo u trećoj četvrtini, u kojoj je CSKA bio bolji sa 28:22. U poslednjoj deonici Uniks je vodio sve do rezultata 71:74, ali je onda usledila velika serija tima iz Moskve (23:9), kojom je rešena utakmica, jer u završnici nije bilo drame. Ubedljivo