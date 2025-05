Iga Švjontek izgubila od Danijel Kolins u Rimu: Poljakinja poklekla pred Amerikankom

Iga Švjontek ispala je iz konkurencije za titulu na Mastersu u Rimu, pošto je izgubila današnju bitku, sa Danijel Kolins, za osminu finala na "Foro Italiku" - 0:2 (1:6, 5:7).

Amerikanka je već u prvom setu stavila do znanja Poljakinji da je neće pustiti da produži boravak u "večnom gradu", odnosno da je spremna i kadra srušiti sve prognoze kada je ishod ovog meča u pitanju. Iga Swiatek will leave the top 3 of the WTA rankings for the first time since March 2022. 1161 days. Incredible achievement to stay there for so long. pic.twitter.com/udKYp0EOSC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2025 S čak četiri brejka protiv