Kraj saradnje Novaka Đokovića i Endija Mareja: “Uživao sam u produbljivanju našeg prijateljstva”

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, raskinuo je saradnju sa trenerom Endijem Marejem.

Marej je bio Đokovićev trener od kraja 2024. godine, kada su počeli pripreme za Australijan open. “Hvala, treneru Endi, za sav uložen naporan rad, zabavu i podršku tokom prethodnih šest meseci – na terenu i van njega. Zaista sam uživao u produbljivanju našeg zajedničkog prijateljstva”, napisao je Novak Đoković na društvenim mrežama. Thank you, coach Andy, for all the hard work, fun & support over last six months on & off the court. I really enjoyed deepening our