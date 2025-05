Pa ovo je neverovatno: Svi su ostali u šoku – Dalas dovodi savršenu zamenu za Dončića!? (video)

Maveriksi načisto iznenadili – prvi pik u njihovim rukama! Kad su verovatnoće na tomboli pokazali svega 1,8 odsto, malo ko je verovao da će Dalas izađi kao pobednik, ali NBA lutrija po principu “kocka ili ništa” dovela je Maverikse do prve pozicije.

Sada se pred njima otvara kapija da u Bruklinu, 25. i 26. juna, izabere vrhunski talent klase 2025. Bez zadrške će Dalas posegnuti za Kuperom Flegom iz Djuka, igračem koga analitičari već prozivaju za jednog od budućih lidera lige. Nakon njih, San Antonio Sparsi drže drugu kartu, a iza njih slede Filadelfija 76ersi i Šarlot Hornetsi, spremni da sastave svoj roster za nove podvige. Mavs front office was HYPED after clinching the No. 1 pick 🔥🙌 (via @dallasmavs)