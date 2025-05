"Pobedi ili verovatno ideš kući!" Oklahoma i Denver "oči u "oči", peti meč je najvažniji u seriji - evo i zašto

Košarkaši Oklahome dočekaće Denver u petoj utakmici plej-ofa. Nakon četiri meča rezultat je 2:2 i pred Nagetsima se nalazi težak zadatak, pošto im podaci iz prethodnih sezona plej-ofa NBA lige ne idu baš na ruku.

FOTO: Tanjug/AP Amerikanci kažu da ko pobedi u petom meču, pobeđuje u seriji. I to je prema "TNT-u" tako u 82% slučaja. To znači da je pred nama najvažnija utakmica u seriji Denver Nagetsa i Oklahome Siti Tandera. Trenutno je 2:2, tim Nikole Jokića je napravio brejk u prvo meču, ali je isti u četvrtom ispustio. Sada se serija vratila u Oklahomu i Tanderi će pred svojim navijačima imati priliku da dođu do velikih 3:2. Šesti meč igraće se u Koloradu, a eventualni