Ljudi, šta ovo radi Nikola Jokić: Demolira Oklahomu, podigao tim iz nokdauna, ne pomaže ni tuča

Košarkaši Denvera i Oklahome igraju peti meč polufinalne serije Zapadne konferencije (2-2), a sve detalje sa tog meča možete da pratite uživo uz Nova.rs.

Neće biti dodele MVP priznanja, iako se očekivalo da to bude urađeno pred peti meč, pa je tako pomalo promenjen pristup. Jokić i Nagetsi će pokušati da pobede na neugodnom gostovanju jer je poznato da uglavnom ko pobedi u petoj utakmici kasnije i osvaja seriju. Pogledajte kako je Nikola Jokić ovo podbacio sam sebi. Jokić off the backboard to himself ‼️ pic.twitter.com/up0GlbZgsG Nakon što su Nagetsi gubili 12:2 uspeli su da stignu i sami do 10 poena prednosti.