Bolonja osvojila Kup: Jović promašio kolosalnu šansu (VIDEO)

Fudbaleri Bolonje su savladali u Rimu sa 1:0 Milano u finalu Kupa Italije.

Bolonja je tako nakon 51 godinu čekanja stigla do trofeja Kupa zahvaljujući minimalnom trijumfu na “Olimpiku”. Gol odluke postigao je Dan Ndiaj u 53. minutu kada je posle greške odbrane Rosonera zakucao loptu u mrežu. U prvom poluvremenu napdač Milana Luka Jović imao stopostotnu šansu koju je promašio. peluang Jovic pic.twitter.com/AJhKfZF9ZU — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) May 14, 2025 On je u 10. minutu pogodio golmana sa pet metara umesto mreže. Tako su