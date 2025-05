(Video) Ferštapen slavio u Imoli: Vozač Red Bula pobednik Velike nagrade Emilije Romanje

Aktuelni svetski šampion u Formuli 1 Holanđanin Maks Ferštapen iz Red Bula pobedio je na trci za Veliku nagradu Emilije Romanje, koja je vožena na stazi u Imoli.

Ferštapen je trijumfom u Imoli stigao do druge pobede u ovoj sezoni, a 65. u karijeri. On je ostvario vreme od 1:31:33.199. Superb from Verstappen 🤩 The four-time world champ takes victory in @redbullracing's 400th grand prix 👏 #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/H59o9eMhd3 — Formula 1 (@F1) May 18, 2025 Drugo mesto osvojio je vozač Meklarena Britanac Lando Noris, koji je za pobednikom kasnio 6,109 sekundi. Treći je bio još jedan vozač Meklarena Australijanac Oskar