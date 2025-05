Još jedna pobeda i 100. Titula - Novak na korak do trofeja u Ženevi: Evo gde možete pratiti prenos finalnog meča Đoković - Hurkač

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Hurbeta Hurkača finale teniskog turnira u Ženevi.

Ovaj meč zakazan je za 15.00 časova, a možete ga gledati na kanalima Arene Sport. Tekstualni prenos obezbeđen je na našem sajtu. Biće to njihov osmi okršaj u profesionalnom tenisu - Novak ima maksimalan učinak, svih sedam pobeda do sada. Ukoliko slavi Novaku će to biti 100. trofej u karijeri, a ove godine nikada nije bio bliži tituli.