Novak otkrio kako je tri puta „ugasio“ organizatore Rolan Garosa: Nije se čulo u prenosu, ali je izazvalo salvu smeha u sali

Novak Đoković je suvereno savladao Mekenzija Mekdonalda sa 6:3, 6:3, 6:3 u prvom kolu Rolan Garosa, a onda objasnio zbog čega je došao u sukob sa sudijom Problem je nastao oko zatvaranja krova, sudija nije želeo da ga zatvori ili pauzira meč, pa se Đoković pobunio baš kao i Amerikanac.

Tu scenu nije bilo moguće čuti u prenosu. „Pitao sam ih kada će da odnesu odluku da zatvore krov i koliko dugo treba da igramo po kiši. Pljuštala je kiša, uticalo je na teren, postao je loš, loš je bio odskok loptice. Prva informacija od sudije je da su odlučili da čekaju, pitao sam ih ko su to oni i gde su to oni“, počeo je srpski as i ukazao na prvu nelogičnost. Ubrzo je nastavio. „Rekao mi je da su to supervizori i oni koji su odlučili da ostane otvoren. Pitao