Užas u Liverpulu - muškarac uleteo automobilom u masu tokom proslave titule

Policija u Liverpulu uhapsila je danas jednog muškarca nakon što je automobilom uleteo u masu ljudi koji su slavili osvajanje Premijer lige fudbalskog kluba Liverpul.

Policija je saopštila da istražuje izveštaje o tome da je više pešaka povređeno u incidentu. Vozilo je zaustavljeno, a muškarac koji se nalazio za volanom je uhapšen, potvrđeno je iz policije. Incident se dogodio nakon velike proslave u centru grada, gde su desetine hiljada navijača, uprkos kišovitom vremenu, izašle na ulice da pozdrave igrače Liverpula. BREAKING: An incident has been reported in Liverpool where a celebration parade was taking place