Novak Đoković „arhivirao“ Austrijanca i fokusira se na staru mušteriju

Srpski teniser Novak Đoković je savladao sa 3:0 (6:3, 6:4, 6:2) Austrijanca Filipa Mišolića i plasirao se u osminu finala Rolan Garosa.

Novak Đoković je na prva dva servis gema Filipa Mišolića propustio osam brejk lopti, ali je u šestom gemu realizovao desetu za 4:2 i to posle tri smeča Austrijanca koje je na čudesan način uspeo da amortizuje. Do kraja je Đoković rutinski priveo set kraja i slavio sa 6:3. Držao se Filip Mišolić u drugom setu do 2:2. Uzeo je tada brejk Đoković, a pri rezultatu 4:2 imao je šansu da uzme i drugi, ali se tom prilikom Austrijanac izvukao. To ipak nije omelo Đoković da