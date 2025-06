Ništa od broja 25: Siner zaustavio Đokovića u polufinalu Rolan Garosa

BBC News pre 9 minuta | Slobodan Maričić - BBC novinar

EPA Novak Đoković na Rolan Garosu 6. juna

Sve što je pre samo dva dana funkcionisalo bez problema, u petak uveče nije.

Tako se ukratko može opisati igra Novaka Đokovića u polufinalu Rolan Garosa, drugog grend slema sezone, u kom je Janik Siner slavio 3:0 u setovima (6:4, 7:5, 7:6).

Ljubitelji tenisa u Srbiji će i pored toga biti u prilici da se u nedelju raduju novom trofeju sa pariske šljake.

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena dubl partnerka Ana Danilina prethodno su se plasirale u finale u dubl konkurenciji.

Nije 23-godišnji Italijan bio mnogo bolji od 15 godina starijeg Đokovića, ali je manje grešio – imao je 36 neiznuđenih grešaka, naspram Đokovićevih 53.

Svi oni savršeni Đokovićevi drop-šotovi iz četvrtfinala protiv Aleksandra Zvereva ovog puta završili su na ili mreži ili duboko u polju, da ih Siner bez problema stigne.

Pritom, riđokosi Italijan, prvi teniser sveta, dozvolio je Đokoviću samo jedan brejk.

Veliku priliku da se vrati u meč, srpski teniser imao je u trećem delu igre, ali nije iskoristio tri set lopte i Siner je na kraju slavio u taj brejku.

U nedelju će prvi put igrati u finalu Rolan Garosa, a protivnik će mu biti Španac Karlos Alkaraz, aktuelni broj dva na ATP listi, koji u Parizu brani titulu.

I to sve samo nekoliko meseci posle tromesečne suspenzije Italijana zbog dopinga, koja je izazvala dosta bure u svetu tenisa.

„Đoković je inspiracija za nas mlade igrače, neverovatno je šta je uradio za tenis, verovatno je najbolji igrač našeg sporta i srećni smo što smo još uvek u prilici da ga gledamo na terenu", izjavio je Siner po završetku meča.

„Ipak, trudio sam se da ne razmišljam o tome tokom meča, već da odigram najbolje moguće i to mi je pomoglo večeras".

EPA Janik Siner

Siner je do sada osvojio tri grend slema (dva Australijan opena i jedan US Open), a Alkaraz četiri (dva Vimbldona, jedan US Open i jedan Rolan Garos).

Đoković, trenutno šesti teniser ATP liste, ima ih rekordnih 24, od čega tri Rolan Garosa.

Najviše grend slemova, nedelja na vrhu ATP liste i osvojenih masters turnira u istoriji daju mu dobru poziciju u trci za status najboljeg tenisera u istoriji.

U odnosu na druga dva kandidata, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, Đoković ima bolji međusobni skor.

Međutim, iza njega je prilično turbulentan period.

Sve do nedavne titule na turniru u Ženevi – njegove 100 u karijeri, osvojene sredinom maja - bez trofeja je bio još od Olimpijskih igara u Parizu 2024. i dugoočekivanog zlata, velikog trofeja koji mu je falio u karijeri.

Na Australijan openu, prvom grend slemu sezone, takođe je stigao je do polufinala - koje je predao Zverevu zbog povrede - ali je usledio niz veoma ranih poraza i to od igrača nižeg ranga, sa kojim bi ranije bez previše problema izlazio na kraj.

Na četiri od pet turnira ispao je u prvom kolu.

Sve to podiglo je sumnje i spekulacije koliko 38-godišnji Đoković još može da pruži u tenisu, iako je on više puta isticao da mu ne manjka ni motivacije, ni snage.

Pred njim je sada Vimbldon, treći grend slem sezone, koji počinje već u prvim danima jula.

Tamo ima sedam trofeja i poraze u dva poslednja finala.

Možda bi na londonskoj travi mogao da se ponovo sretne sa Sinerom, koji u direktnim duelima sada vodi 5:4, a slavio je u poslednja četiri susreta.

Eto motivacije.

