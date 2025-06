Kraj bajke Boason: Amerikanka ide na megdan Sabalenki

Američka teniserka Koko Gof se plasirala u finale Rolan Garosa.

Ona je savladala senzaciju ovogodišnjeg turnira Lois Boason i zakazala finalni okršaj sa Arinom Sabalenkom. Gof je protiv Francuskinje slavila sa 6:1, 6:2 posle sat i deset minuta igre i tako je drugi put stigla do finala grend slem turnira (slavila na US openu 2019.). Sabalenka i Gof su se do sada sastale 10 puta, obe imaju po pet pobeda. Poslednji put su se sastale u finalu u Madridu kada je slavila Sabalenka 6:3, 7:6. Arina će igrati za 21. titulu u karijeri, a