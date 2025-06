Mekinro: Verovali ili ne, Đoković ima više šansi u pet setova

Iako 38-godišnjak, 15 leta stariji od svog današnjeg rivala – Novak Đoković je bliži pobedi u polufiinalu, što borba bude duža.

Ovu na prvi pogled nelogičnu tvrdnju izneo je Džon Mekinro na TV TNT sports. ARE YOU NOT ENTERTAINED? #RolandGarros pic.twitter.com/8uUEH5jdid — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2025 – Verovali ili ne, ja mislim da će Novak imati veće šanse protiv Janika Sinera ako meč ode u pet setova – argumentovao je legendarni Amerikanac ovu tezu.- Iako je Đoković stariji, mislim da će Sineru na štetu ići što nije mnogo igrao u poslednje vreme – podsetio je na tromesečnu