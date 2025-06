Đoković: Šansa za još jedan grend slem najveća na Vimbldonu, ne znam da li ću se vratiti u Pariz

Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je posle poraza od Janika Sinera u polufinalu Rolan Garosa da je ponosan na svoje partije u Parizu, ali da je Italijan bio previše dobar. Istakao je da je prioritet do kraja sezone igranje Vimbldona i Ju-Es opena i priznao da ne zna da li će i sledeće godine učestvovati na Rolan Garosu.

Italijan Janik Siner pobedio je Novaka Đokovića u polufinalu Rolan Garosa rezultatom 3:0. "Rekao sam da je ovo možda bio moj poslednji meč na Rolan Garosu, nisam rekao da jeste. Dvanaest meseci je dug period za mene u ovom trenutku. Da li želim da igram opet? Da, želim. Da li ću uspeti to da uradim za godinu dana, to ne znam. To je sve što mogu da kažem u ovom trenutku", rekao je Novak Đoković na konferenciji za medije posle meča. Najavio je da će se držati plana