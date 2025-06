Kapiten Jakšić najavio napad na svetski tron, zlato se kuje preko Šapca i Trebinja

Vaterpolo reprezenatcija Srbije završila je prvi deo priprema za Svetsko prvenstvo, koje će se održati u Singapuru od 11. do 24. jula.

Ekipa Uroša Stevanovića radila je od 1. juna u Kragujevcu, sledi faza priprema u Šapcu, gde će kroz dva dana učestovati na turniru od 13. do 15. juna, uz Francusku, Rumuniju i Holandiju. Potom će u Trebinje od 16. do 25. juna biti domaćin priprema srpskoj reprezentaciji, a od 27. do 29. juna igraće na turniru u Budimpešti sa Hrvatskom, Španijom i Mađarskom. Selektor Srbije Uroš Stevanović sumirao je do sada urađeno. „Završili smo uvodni deo, sledi nam turniru u