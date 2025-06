Obradović o kazni zbog koje neće biti na klupi u plej-ofu KLS: Daj Bože da nikada ne vodim Partizan u šampionatu Srbije

Trener Partizana Željko Obradović rekao je na konferenciji za medije posle utakmice u kojoj je njegov tim pobedio Budućnost (90:75) i osvojio osmu titulu u ABA ligi u istoriji kluba, da se „finale igralo u fer i sportskom tonu“.

On je dodao da u sportu nije poenta da iskoristiš sve metode kako bi došao do pobede. "Šta se promenilo da se finale odigrao u fer i sportskom tonu. Ne znam, potrudili smo se i mi iz Partizana i ljudi iz Budućnosti da u centru pažnje bude košarka, tako je bilo. Smatram da u sportu nije poenta da koristiš sve ciljeve kako bi stigao do uspeha. U Podgorici i Beogradu je bilo mnogo dece i to velika dobit", rekao je Obradović.