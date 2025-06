Željko Obradović posle osvajanja ABA lige: Ovo bi trebalo da bude primer da košarka pobeđuje

Trener Partizana rekao je posle četvrte utakmice finalne serije plej-ofa ABA lige u kojoj je njegov tim pobedio Budućnost (90:75) i osvojio svoju osmu titulu u ovom takmičenju, da se zahvaljuje navijačima i upravi, kao i da čestita Podgoričanima na odličnim partijama.

On je u prvoj izjavi posle utakmice dodao da ova finalna serija treba da bude primer da košarka pobeđuje. „Budućnost je imala fenomenalnu sezonu i to je finalna serija pokazala. Nisu imali sreću što se najbolji igrač Mekinli Rajt povredio i to je uticalo. Pobedili smo zahvaljujući velikoj želji. Čestitam Budućnosti na svemu što su uradili u ABA ligi. Čestitam mojim igračima na osvojenoj tituli, ali i želji koju su pokazali“, rekao je Obradović. On je podvukao