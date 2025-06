Nemanja Radonjić o Željku Obradoviću: "Licemer najveći"

Fudbaleru Crvene zvezde Nemanji Radonjću, nisu se svidele reči trenera KK Partizan Željka Obradovića.

On je bio toliko indisponiran njegovim izjavama posle osvajanja AdmiralBet ABA lige, da je ispod jednog videa na Instagram uputio i uvredljiv komentar. "Licemer najveći", napisao je srpski fudbaler. To je izazvalo lavinu komentara, u raspravu se uključio i Radonjić, koji je ostavio još po koji. "Ja da plačem, pa red je da 'najveći' osvoji nešto", napisao je on na jedan od komentara, uz emotikone da plače od smeha.