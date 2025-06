Obradović posle titule: Daj Bože da nikada ne vodim Partizan u šampionatu Srbije

Posle osvojenog trofeja ABA lige, Željko Obradović, trener Partizana, čestitao je Budućnosti na prikazanoj borbi i pohvalio je svoj tim.

Osmi put u istoriji Partizan je šampion ABA lige, a do nove titule crno-beli došli su posle finalne serije protiv Budućnosti. „Počeo bih od ekipe Budućnosti. Šampion Crne Gore je imao izvanrednu sezonu, stigao je do pol pozicije i finala, ostao je bez ključnog igrača u finalu, ali to ne umanjuje uspeh koji smo ostvarili. Čestitam mojim momcima na svemu što su prikazali tokom sezone, a srećan sam zbog navijača koji su konačno dobili nagradu za sve ono što nam