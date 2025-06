Partizan se oglasio povodom suspenzije FIFA: Dug je izmiren, nema razloga za brigu

Predsednik Partizana Rasim Ljajić oglasio se povodom informacije da je FIFA suspendovala crno-bele i objasnio kako je klub izmirio dugovanje od 50.000 evra.

Takođe, Partizan je izdao i zvanično saopštenje u kojem se navodi da je potvrda o izmirenju dospelih obaveza prosleđena nadležnom disciplinskom organu. „Tačno je da smo u sredu dobili od UEFA potvrdu da nas je na sudu dobio agent Hamidua Traorea, u sporu od pre tri godine. To je dugovanje od 50.000 evra za agenta, verovatno za proviziju. On je to prijavio UEFA, mi smo istog dana uplatili taj novac, kada je stigla presuda“, izjavio je Ljajić za Mozzart Sport. On je