Nestvarni Duplantis opet pomera granice: Šveđanin oborio svetski rekord u skoku motkom, prvi put pred domaćom publikom

Švedski atletičar Armando Mondo Duplantis ponovo je pomerio granicu u skoku motkom.

Na mitingu Dijamantske lige u Stokholmu popravio je svoj svetski rekord na neverovatnih 6,28 metara i to iz prvog pokušaja. Ovaj 25-godišnjak je obarao svetski rekord 11 puta, ali nikada do sada to nije učinio pred domaćom publikom. Šveđanin je pomerio granicu snova za jedan centimetar, pošto je ovog februara preskočio 6,27 m. Oborio je i svoj rekord mitinga na Olimpijskom stadionu u Stokholmu koji je prethodno iznosio 6,16 m. Rivali su i ovog puta bili daleko iza