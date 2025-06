Inter i Al Hilal otvorili Svetsko klupsko prvenstvo: Prštale šanse, izostali golovi

Postoje mečevi u fudbalu posle kojih publici nije žao što nije videla golove, jer je svih 90 minuta uživala u ofanzivnoj igri oba tima, a upravo takav je bio remi Intera iz Majamija i egipatskog Al Ahlija, na premijeri Svetskog klupskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama - 0:0.

U utakmici prvog kola A grupe takmičenja sa rekordna 32 učesnika, u noći između subote i nedelje po srednjeevropskom vremenu, igrači su uputili ukupno 25 šuteva prema golu (14:11 za Inter), od čega je čak 14 nišanilo okvir (8:6 za AA), ali (mahom) golmani nisu dozvoljavali promenu rezultata. Messi hits post and crossbar as Al Ahly and Inter Miami open the Club World Cup goalless ❌ pic.twitter.com/CbrpTCusrm — 433 (@433) June 15, 2025 Mohamed El Šenavi zaustavio je