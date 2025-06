Oklahoma na korak do titule, Indijana "pala" u petom meču

Oklahoma je savladala Indijanu u petoj utakmici serije, 120:109, i stigla na pobedu od osvajanja šampionske krune! Igrači domaćeg tima su, ako zanemarimo sam početak utakmice, imali prednost tokom čitavog meča, u jednom momentu i od čak 18 poena, te zasluženo slavili na ovom susretu.

Indijana je, po navici, uspela da se vrati u utakmicu u trećoj četvrtini u kojoj je Ti Džej Mekonel zaigrao kao posednut, te trojkom Sijakama na nešto više od 8 minuta pre kraja meča spusti razliku na samo 2 poena. OKC moves to 1 win away from a title behind JDub's 40 and SGA's 31 ⛈️ The #NBAFinals presented by @YouTubeTV continues Thursday with Game 6 at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/ambqUrsbhl — NBA (@NBA) June 17, 2025 Tanderi su još jednom, ipak, pokazali