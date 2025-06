Mesijeva „magija iz slobodnjaka“ donela pobedu Interu na Svetskom klupskom prvenstvu (VIDEO)

Fudbaleri Intera iz Majamija su pobedili sa 2:1 Porto u Atlanti u meču drugog kola Svetskog klupskog prvenstva.

Prvo poluvreme je pripalo timu iz Portugalije. Jedini gol u tom periodu je postigao Samu iz penala u osmom minutu. Ipak, u nastvku je došlo do preokreta. Već u 47. minutu Telasko Segovija je sjajno šutirao i „skinuo paučinu“ u desnom uglu za poravnanje rezultata. Kompletan preokret je režirao ko drugi nego Lionel Mesi. MESSI MAGIC ONCE AGAIN ☄️ What a free kick from the goat at the FIFA Club World Cup. pic.twitter.com/EiAv4invb8 — Major League Soccer (@MLS) June