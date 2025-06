Navijači skandirali ime Bogdana Karaičića u “Pioniru”: Ja sam deset života iza velikih trenera Partizana

Trener Partizana u završnici plej-ofa KLS Bogdan Karaičić posle pobede u majstorici nad FMP (90:80) i plasmana u finale, najpre se osvrnuo na činjenicu da je Mario Nakić obnovio povredu kolena.

On je dodao da je u svim ekipama koje su igrali polufinale domaćeg prvenstva bilo puno povreda kod igrača posle duge sezone. „Trebalo je da izvedem Nakića pred drugu četvrtinu. Veoma mi je žao što to nisam uradio, on se opet povredio, ali opet – svaka mu čast što je to uradio bez pripreme i treninga. Malo je i previše povreda kod nas, ali i kod FMP-a, Spartaka i Zvezde. Polufinale i finale KLS je stvarno opterećenje iznad granica. Oseća se koliko su igrači umorni i