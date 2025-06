Bivša grend slem šampionka ponovo na vrhu, titula zbog koje se vraća među najbolje

Češka teniserka Marketa Vondroušova osvojila je titulu na turniru u Berlinu, pošto je u finalu pobedila 49. teniserku sveta Kineskinju Van Sinju posle tri seta, 7:6, 4:6, 6:2.

Teniserke su u prvom setu napravile po dva brejka i odigran je taj-brejk, koji je Vondroušova dobila 12:10, posle treće set lopte. Prethodno, Van nije iskoristila šest set lopti. Na početku drugog seta obe teniserke su napravile po brejk, a posle toga su osvajale gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Van ponovo oduzela servis protivnici i osvojila drugi set.