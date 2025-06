Selektor se oglasio posle dve utakmice na SP: Protiv Belgije smo bili u kotnroli, rasterećena Australija pogodila sve

Selektor reprezentacije Srbije u basketu 3x3 Marko Ždero izjavio je da je njegova ekipa od početka do kraja kontrolisala igru u današnjoj pobedi protiv Belgije.

Tim mečom je Srbija započela Svetsko prvenstvo u Mongoliji, a Ždero je dodao da je do poraza od Australije u drugom meču grupne faze tog takmičenja došlo zbog efikasnog šuta i rasterećene igre protivničkih igrača. "Kao što smo očekivali, bila su to dva teška meča na otvaranju Svetskog prvenstva. Protiv Belgije, koju dobro poznajemo, otvorili smo meč jako dobro, i defanzivno i ofanzivno, energija na terenu je bila odlična iako nam je to bio prvi basket u Ulan