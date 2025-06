(Video) Bogoljub Marković draftovan u NBA 47. pik Milvoki Baksa

NjUJORK: Srpski košarkaš Bogoljub Marković draftovan je od strane Milvoki Baksa kao 47. pik na draftu za NBA ligu koji je okončan noćas drugim krugom izbora igrača.

Košarkaš Mege je u nedavno završenoj sezoni bio proglašen za najboljeg mladog igrača regionalne ABA lige, u kojoj je u proseku beležio 13.7 poena, 6.8 skokova i 2.7 asistencija. Bogoljub Marković is selected 47th overall by the Milwaukee Bucks in the 2025 NBA Draft. pic.twitter.com/Usmy9LQVIz — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) June 27, 2025 Pošto je Milvoki draftovao Markovića, oglasio se i njegov menadžer Miško Ražnatović. "Još jedan Megin dijamant je draftovan.