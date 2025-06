Srbija razbijena u polufinalu: Ništa od zlata i nove titule

Basketaši Srbije doživeli su ubedljiv poraz u polufinalu svetskog prvenstva u Mongoliji od selekcije Švajcarske rezultatom 21:11.

Naši momci su odigrali verovatno najlošiji meč u istoriji naše selekcije i sad ai defintivno ostali bez titule prvaka sveta. Oni će se boriti za treće mesto sa poraženim iz duela Nemačke i Španije. Orlovi nisu dobro počeli meč. Švajcarska je krenula motivisano, došla do 2:0, a onda su Orlovi zaigrali nešto bolje i stigli do izjednačenja 2:2. Švajcarci su nastavili u sjajnom ritmu, uz agresivnu odbranu, i neiskorišćene šuteve naših momaka, i došli do 8:3. Na drugoj