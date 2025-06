Čelsi jači od munja, gromova i Benfike – milion za potvrdu američkog fijaska

Fudbaleri Čelsija i Benfike odigrali su nesvakidašnji meč na Svetskom prvenstvu za klubove u Šarlotu. „Plavci“ su posle prekida zbog munja i gromova pobedili posle produžetaka portugalskog predstavnika sa ubedljivih 4:1 (1:1 regularan tok) i plasirali se u četvrtfinale.

Svašta ćemo videti u Americi na Svetskom klupskom prvenstvu, od nesnosnih vrućina i prekida zbog istih, do munja i gromova koji su četiri puta po pola sata odložili nastavak prekinutog dvoboja Čelsija i Benfike. Bio je to šesti prekinuti meč na SP za klubove u Americi, gde je na 48 mečeva grupne faze ukupno 1.000.000 mesta ostalo prazno. Sve je bilo u redu do tog 86. minuta kada je sudija Slavko Vinčić postupio u skladu sa pravilnikom FIFA i UEFA da se meč zbog