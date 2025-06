Džumbus u Formuli 1! Ferštapen se sudario sa Kimijem, Noris pobedio u Austriji, a iza njega...

Vozač Meklarena Lando Noris pobednik je današnje trke za Veliku nagradu Austrije u Formuli 1.

FOTO: Tanjug/AP Noris je na stazi "Red Bul Ring" došao do treće pobede ove sezone, a sedme u karijeri. Bodove su još osvojili Fernando Alonso (Aston Martin), Gabrijel Bortoleto (Zauber), Niko Hulkenberg (Zauber), Esteban Okon (Has). Antonelli 💥 Verstappen: Here's the incident 🎥 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/hWuRLjZoxP — Formula 1 (@F1) June 29, 2025 Meklaren je prvi u konkurenciji timova sa 417 bodova, Ferari je na drugom mestu sa 210, a Mercedes ima 209. Foto: