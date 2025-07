Pljušte iznenađenja na Vimbldonu: Osmi igrač na ATP listi poveo 2:0, pa se obrukao protiv 143. na svetu

Čileanski teniser Nikolas Đari (143. na svet) napravio je veliko iznenađnje u prvom kolu Vimbldona.

On je sa 3:2 (4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4) pobedio osmog na svetu Danca Holgera Runea. Nije izgledalo na početku da će doći do ovakvog završetka. Rune je prva dva seta rešio u svoju korist sa po 6:4 i u trećem je bilo izjednačeno do 5:5. Tada je Đari uzeo dva gema i smanjio na 2:1 u setovima. Odmah je u četvrtom Čileanac poveo sa 2:0 i tu je prednost držao do kraja deonice, ali se ni tu nije zaustavio. U petom setu je viđen jedan brejk i to u devetom gemu bio dovoljan